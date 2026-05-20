Китай и Россия выступили против проекта США «Золотой купол»

Проект США «Золотой купол» создает угрозу для стратегической стабильности. Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, передает РИА Новости.

В документе подчеркивается, что «Золотой купол» направлен на выстраивание ничем не контролируемой, многоступенчатой, многосферной и глобальной системы противоракетной обороны в целях уничтожения любых ракетных вооружений.

До этого Путин заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика ни с кем не борются, они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США.

20 мая Путин и Си Цзиньпин завершили официальную часть переговоров и выступили с заявлениями для прессы. Лидеры РФ и КНР подписали «Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», а также десятки документов о сотрудничестве в разных областях. Президент России заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Россия и Китай подписали 20 совместных документов, укрепляющих партнерство и сотрудничество между странами.