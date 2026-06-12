Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили свои позиции в Харьковской области, заминировав тела сослуживцев. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Боевая группа из состава 5-й отдельной бригады нацгвардии Украины бежала с занимаемых позиций восточнее Петро-Ивановки, оставив на позициях заминированные останки собственных сослуживцев», — рассказал собеседник агентства.

11 июня Минобороны РФ сообщило, что подразделения 126-го мотострелкового полка группировки «Север» в результате решительных действий взяли под контроль Охримовку в Харьковской области. Уточняется, что перед началом штурма города российские военные провели операцию по зачистке неба от украинских беспилотников, а также ударили артиллерией и БПЛА по огневым позициям противника. Только после этого Вооруженные силы РФ начали заходить в Охримовку для зачистки территории. Оборонное ведомство выложило кадры взятия этого населенного пункта.

Ранее житель Харьковской области сообщил, что ВСУ насильно изымали детей у семей.