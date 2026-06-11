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Армия

Более 400 военных ВСУ пропали без вести в районе одного из сел Харьковской области

ТАСС: 423 бойца ВСУ числятся пропавшими без вести около Охримовки под Харьковом
Oleg Petrasiuk/AP

В районе села Охримовка в Харьковской области пропавшими без вести числятся 423 солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«По официальным данным 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, только в районе Охримовки с 1 декабря 2025 года числятся пропавшими без вести 423 военнослужащих бригады», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что часть из них в документах указаны как самовольно оставившие позиции.

В конце мая силовики рассказали, что более 780 военных из 159-й бригады ВСУ пропали без вести под Волчанском в Харьковской области.

В марте сообщалось, что командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ существенно занижает реальные потери бойцов в Харьковской области. В ходе допроса украинских военнопленных выяснилось, что командование признает пропавшими без вести тех, кто был ликвидирован.

В феврале военный эксперт Александр Михайлов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский занижает потери среди военнослужащих ВСУ, чтобы не платить пособия семьям солдат. По словам эксперта, украинским властям удобно объявлять бойцов пропавшими без вести или говорить семьям, что они дезертировали или находятся в плену, чтобы не давать положенные выплаты за павшего солдата.

Ранее полк «Арей» ВСУ понес значительные потери сразу после переброски в Сумскую область.

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