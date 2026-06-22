Силы ПВО России за неделю уничтожили свыше 4 тысяч украинских беспилотников

РИА Новости: за неделю средства ПВО сбили над Россией 4124 украинских дрона

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение недели перехватили и сбили над территорией страны не менее 4 124 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом, ссылаясь на данные Минобороны России, сообщает РИА Новости.

Больше всего беспилотников было уничтожено 18 июня (992) и 20 июня (740). Подавляющее число налетов совершено на европейскую часть РФ.

С 9 по 14 июня средства ПВО России перехватили не менее 4 188 дронов Вооруженных сил Украины.

21 июня стало известно, что российские силы ПВО за 13 часов уничтожили над 12 регионами страны, Азовским и Черным морями 168 украинских беспилотников самолетного типа.

В ночь с 20 на 21 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 239 украинских беспилотников. БПЛА самолетного типа были перехвачены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму, Адыгее и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее депутат заявил о необходимости модернизации системы ПВО в России.