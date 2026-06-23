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Армия

В России за ночь сбили 143 беспилотника

Силы ПВО ночью сбили 143 украинских беспилотника
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 143 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

По данным министерства, БПЛА были сбиты в период с 20:00 мск 22 июня до 7:00 мск 23 июня в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях, Крыму, Адыгее и над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне РИА Новости, ссылаясь на данные российского Минобороны, сообщило, что силы противовоздушной обороны в течение недели перехватили и уничтожили над территорией регионов РФ не менее 4124 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего беспилотников было уничтожено 18 июня (992) и 20 июня (740). Подавляющее число налетов совершено на европейскую часть РФ.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что за семь дней при ударах ВСУ пострадали более 290 россиян.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна».

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