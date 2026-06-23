Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Жителей Воронежа предупредили об угрозе удара БПЛА

Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронеже
K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе работают системы оповещения. Он призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон.

До этого в Воронежской области был объявлен траур с 23 по 25 июня после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региональному центру. Гусев рассказал, что в течение трех дней на территории области будут приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании воздержатся от развлекательных мероприятий.

Губернатор назвал особым цинизмом со стороны ВСУ удар по Воронежу 22 июня – в день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Днем 22 июня Воронеж подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города, 10 многоквартирных и шесть частных домов, а также 50 автомобилей. Военкор Юрий Котенок предположил, что ВСУ могли ударить по городу ракетами Storm Shadow.

Ранее власти раскрыли число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!