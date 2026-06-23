Жителей Воронежа предупредили об угрозе удара БПЛА

Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе работают системы оповещения. Он призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон.

До этого в Воронежской области был объявлен траур с 23 по 25 июня после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региональному центру. Гусев рассказал, что в течение трех дней на территории области будут приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании воздержатся от развлекательных мероприятий.

Губернатор назвал особым цинизмом со стороны ВСУ удар по Воронежу 22 июня – в день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Днем 22 июня Воронеж подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города, 10 многоквартирных и шесть частных домов, а также 50 автомобилей. Военкор Юрий Котенок предположил, что ВСУ могли ударить по городу ракетами Storm Shadow.

Ранее власти раскрыли число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу.