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Армия

В Минобороны РФ назвали число сбитых ракет Storm Shadow

МО РФ: Российские силы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, также за минувшие сутки были нейтрализованы 462 беспилотника самолетного типа и 13 управляемых авиабомб.

За минувшую ночь силы ПВО сбили 143 беспилотника над российскими регионами.

Накануне РИА Новости, ссылаясь на данные российского Минобороны, сообщило, что силы противовоздушной обороны в течение недели перехватили и уничтожили над территорией регионов РФ не менее 4124 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего беспилотников было уничтожено 18 июня (992) и 20 июня (740). Подавляющее число налетов совершено на европейскую часть РФ.

В ночь на 21 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 239 украинских беспилотников. БПЛА самолетного типа были перехвачены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму, Адыгее и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее депутат заявил о необходимости модернизации системы ПВО в России.

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