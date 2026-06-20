Депутат заявил о необходимости модернизации системы ПВО в России

Арефьев: в РФ нужно модернизировать систему ПВО для защиты НПЗ от ударов БПЛА

Россия должна модернизировать систему противовоздушной обороны (ПВО) на фоне ударов БПЛА. Об этом RTVI в кулуарах предвыборного съезда КПРФ заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Надо модернизировать систему ПВО, которая у нас приспособлена для дальнобойных ракет, но не для беспилотников. При этом, по имеющимся данным, установки, способные обнаруживать низколетящие цели, уже существуют — их просто нужно поставить на вооружение», — сказал парламентарий.

По его словам, данный вопрос почему-то долго не решается, хотя такие разработки уже есть. При этом промедление с внедрением новых технологий обходится РФ слишком дорого.

Арефьев выразил мнение, что Минобороны необходимо активнее сотрудничать с учеными и конструкторами, чтобы внедрять наиболее эффективные методы отслеживания низколетящих целей и не допускать БПЛА противника к городам, НПЗ и ключевым объектам жизнеобеспечения.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост интенсивности атак украинских беспилотников на Москву связан с катастрофическим положением ВСУ на фронте. Он также отметил высокую эффективность работы российских систем ПВО. Подробнее о том, как Московский регион пережил атаки в последние дни и чем ответили на это российские власти, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео уничтожения склада беспилотников ВСУ под Харьковом.