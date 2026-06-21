Почти 240 беспилотников сбили в России ночью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 239 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

БПЛА самолетного типа были перехвачены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму, Адыгее и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью в городе Строителе Белгородской области беспилотник ударил по многоквартирному дому. В результате взрыва дрона в одной квартире загорелся балкон, также повреждены фасад и окна. Пожарные потушили возгорание.

Накануне в пригороде Воронежа при утреннем падении обломков дрона пострадала 14-летняя девочка.

До этого украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из белорусского Гомеля, направлявшийся на отдых в Геленджик.

Ранее депутат заявил о необходимости модернизации системы ПВО в России.