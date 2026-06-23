В Подмосковье объявлен отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области. Соответствующее уведомление появилось в официальном портале для экстренных оповещений «112 МО».
Сигнал отмены поступил в 11:11.
Опасность была объявлена около часа назад. Жителям региона рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Тем, кто находился на улице или в автомобиле, советовали укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
Кроме того, жителям Подмосковья напомнили о недопустимости съемки беспилотных воздушных судов и работы средств противовоздушной обороны. При обнаружении беспилотника или его фрагментов необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.
Следом за Московской областью ракетная опасность была объявлена в Республике Татарстан.
Накануне, 22 июня, в течение одного часа режим ракетной опасности объявляли сразу в 12 регионах России.
Ранее в МИД РФ упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины.