В Подмосковье объявлен отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области. Соответствующее уведомление появилось в официальном портале для экстренных оповещений «112 МО».

Сигнал отмены поступил в 11:11.

Опасность была объявлена около часа назад. Жителям региона рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Тем, кто находился на улице или в автомобиле, советовали укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Кроме того, жителям Подмосковья напомнили о недопустимости съемки беспилотных воздушных судов и работы средств противовоздушной обороны. При обнаружении беспилотника или его фрагментов необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

Следом за Московской областью ракетная опасность была объявлена в Республике Татарстан.

Накануне, 22 июня, в течение одного часа режим ракетной опасности объявляли сразу в 12 регионах России.

Ранее в МИД РФ упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины.