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Армия

За час сразу несколько регионов России объявили ракетную опасность

За час ракетную опасность объявили сразу в 12 регионах России
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

За последний час режим ракетной опасности объявили сразу в нескольких регионах России. Сводки из соцсетей и официальных источников изучила «Газета.Ru».

Предупреждения о ракетной опасности были объявлены в Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Орловской областях, а также в Татарстане и Чувашии.

При этом в Липецкой области сначала сообщили об отмене ракетной опасности, однако позднее режим был объявлен вновь.

В ночь на 22 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа. По данным ведомства, дроны были сбиты над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.

Кроме того, попытка атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву, предпринятая с начала суток, стала одной из самых крупных за два года. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. До этого момента наибольшее количество дронов — более 190 — ликвидировали 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года.

Ранее эксперты назвали цели атаки ВСУ на Москву.

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