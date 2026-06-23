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В российском регионе объявили ракетную опасность

В Татарстане объявили ракетную опасность
K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Ракетная опасность объявлена в Татарстане. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике в мессенджере «Макс».

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность»», — говорится в сообщении.

Граждан призвали принять меры безопасности.

До этого на всей территории Московской области была объявлена ракетная опасность. Власти предупредили, что на этом фоне в регионе возможны перебои в работе мобильного интернета.

Кроме того, жителям Подмосковья напомнили о недопустимости съемки беспилотных воздушных судов и работы средств противовоздушной обороны. При обнаружении беспилотника или его фрагментов необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

Накануне, 22 июня, в течение одного часа режим ракетной опасности объявляли сразу в 12 регионах России.

Ранее в МИД РФ упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины.

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