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Армия

Губернатор рассказал о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Воронежу

Гусев: пострадавшие при ударе ВСУ по Воронежу находятся в тяжелом состоянии
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Среди пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежу есть люди, находящиеся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. Количество пострадавших уточняется», — написал он.

22 июня ВСУ атаковали производственное здание одного из предприятий в Воронеже. Кроме того, беспилотники повредили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над городом несколько высокоскоростных воздушных целей. По его словам, пострадали три человека.

На заседании оперативного штаба губернатор ввел режим чрезвычайной ситуации в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа. Решение было принято для оперативной ликвидации последствий.

До этого военкор Юрий Котенок предположил, что ВСУ могли ударить по Воронежу ракетами Storm Shadow.

Ранее при падении обломков дрона в пригороде Воронежа пострадала 14-летняя девочка.

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