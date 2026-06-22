Губернатор Воронежской области раскрыл последствия атаки ВСУ на регион

В Воронеже повреждены производственные объекты одного из предприятий в результате атаки украинских беспилотников, пострадали трое человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в мессенджере «Макс».

По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны РФ обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей.

Кроме того, беспилотники повредили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.

В настоящее время на местах падений обломков сбитых дронов работают оперативные службы. При этом в регионе объявлен отбой ракетной опасности, уточнил Гусев.

Губернатор напомнил, что запрещено распространять в интернете фото- и видеоматериалы с последствиями атак БПЛА, особенно с привязкой к местности. Также он предупредил, что нельзя приближаться к обломкам дронов, при их обнаружении необходимо звонить на номер 112.

Ранее при падении обломков дрона в пригороде Воронежа пострадала 14-летняя девочка.