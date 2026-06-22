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Армия

На улицах Воронежа ввели режим ЧС из-за атаки украинских БПЛА

Гусев: режим ЧС вводится на отдельных улицах Железнодорожного района Воронежа
Михаил Климентьев/РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, решение было принято на заседании оперативного штаба, которое проводилось в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу.

Гусев отметил, что в результате атаки были «существенно повреждены верхние этажи одного производственного здания». Кроме того, пострадали фасады многоквартирных домов, расположенных вблизи предприятия.

Губернатор отметил, что «есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии». Их точное количество станет известно позже.

«Для оперативной ликвидации последствий приняли решение ввести режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района», — написал он.

До этого Гусев сообщил, что в Воронеже повреждены производственные объекты одного из предприятий, пострадали трое человек. По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны РФ обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. Кроме того, беспилотники повредили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.

Военкор Юрий Котенок предположил, что ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow.

Ранее при падении обломков дрона в пригороде Воронежа пострадала 14-летняя девочка.

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