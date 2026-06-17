Главком ВСУ сменил командира бригады в Константиновке

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сменил командира 156-й бригады ВСУ, находящейся сейчас в Константиновке в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что вместо Юрия Гупалюка назначен Артем Банник. Источник в силовых структурах считает, что таким образом главком украинской армии планирует сделать нового комбрига «козлом отпущения» после провала Украины на этом участке фронта.

«Исходя из обстановки, можно сделать вывод, что это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы и огромные потери можно было списать на нового комбрига», — указал информатор.

До этого политолог Александр Перенджиев рассказал «Ленте.ру», что взятие Константиновки серьезно ослабит логистику ВСУ в Дружковке, Славянске и Краматорске. Он отметил, что Константиновка – это узел, который даст российской армии преимущество в выстраивании собственной логистики.

Ранее в США допустили, что Украина запросит перемирие в ближайшее время.