В городе Хмельницкий на западе Украины произошли взрывы

В областном городе Хмельницкий, расположенном на западе Украины, произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Подробностей нет.

По данным онлайн карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины действует воздушная тревога.

Несколькими часами ранее стало известно, что в Сумах и Одессе раздались взрывы.

Накануне власти подконтрольного Киеву города Запорожье ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр. Это случилось после взрывов.

19 июня в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине. По информации ведомства, в результате ударов были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК), топливно-энергетической (ТЭК), транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Также под удар российской армии попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования (ТЦК), места сборки, хранения, подготовки и запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в Госдуме призвали «начать воевать всерьез» на фоне прилетов по Москве и другим городам РФ.