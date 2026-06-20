Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Запорожье из-за взрывов ограничили движение по мосту через Днепр

В Запорожье ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр
Gleb Garanich/Reuters

Власти подконтрольного киевским властям города Запорожье после взрывов ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на полицию.

«Ограничено движение транспорта по мосту имени Преображенского из центра города в направлении острова Хортица. Объезд осуществляется через новый мост, а также через плотину ДнепроГЭС», — сказано в публикации.

При этом, по данным издания «Страна.ua», движение по мосту закрыли после взрывов.

19 июня военный эксперт Виктор Литовкин заявил «Газете.Ru», что начало частичной эвакуации жителей подконтрольного Киеву города Запорожья говорит о том, что Украина смирилась с потерей региона и этого населенного пункта.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие, наступая на ореховском участке фронта, вплотную подошли к Новоселовке в Запорожской области.

Ранее на Украине спрогнозировали летнее наступление России в трех областях.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!