В Запорожье из-за взрывов ограничили движение по мосту через Днепр

В Запорожье ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр

Власти подконтрольного киевским властям города Запорожье после взрывов ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на полицию.

«Ограничено движение транспорта по мосту имени Преображенского из центра города в направлении острова Хортица. Объезд осуществляется через новый мост, а также через плотину ДнепроГЭС», — сказано в публикации.

При этом, по данным издания «Страна.ua», движение по мосту закрыли после взрывов.

19 июня военный эксперт Виктор Литовкин заявил «Газете.Ru», что начало частичной эвакуации жителей подконтрольного Киеву города Запорожья говорит о том, что Украина смирилась с потерей региона и этого населенного пункта.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие, наступая на ореховском участке фронта, вплотную подошли к Новоселовке в Запорожской области.

Ранее на Украине спрогнозировали летнее наступление России в трех областях.