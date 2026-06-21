В двух украинских городах произошли взрывы

В Сумах и Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы произошли в городах Сумы и Одесса. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги в ряде областей.

СМИ не приводит подробностей.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в Сумской и Одесской областях Украины. Кроме того, сирены тревоги звучат в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях Украины.

Накануне власти подконтрольного Киеву города Запорожье после взрывов ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр.

19 июня в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине. По данным ведомства, в результате ударов были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК), топливно-энергетической (ТЭК), транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Также под удар российской армии попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования (ТЦК), места сборки, хранения, подготовки и запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее на Украине предупредили о возможном «вотерауте».