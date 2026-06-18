В четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Во всех аэропортах российской столицы введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

17 июня самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, совершил благополучную посадку в аэропорту вылета.

6 мая сообщалось, что самолет швейцарской авиакомпании SWISS, подавший сигнал бедствия в небе над Казахстаном, приземлился в аэропорту Алма-Аты. За день до этого самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker ВВС США, вылетевший с базы в ОАЭ, подал сигнал о нештатной ситуации на борту над Персидским заливом. После вылета из Абу-Даби борт около двух часов кружил над заливом, затем передал сигнал 7700 и направился в сторону Катара.

Ранее сообщалось, что Росавиация ограничит полеты легких и сверхлегких самолетов в Москве и части регионов РФ.