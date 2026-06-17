Росавиация ограничит полеты легких и сверхлегких самолетов в Москве и части регионов РФ

Росавиация с 20 июня ограничит полеты частной авиации над Москвой и регионами

Главный центр Единой системы организации воздушного движения с 20 июня вводит ограничения на полеты легких и сверхлегкий самолетов, а также гражданских беспилотников на высотах до 5200 м в Москве и других регионах Центральной России. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в «Максе».

»(Установлен) временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов», — рассказали в ведомстве.

В публикации говорится, что мера не коснется государственной и экспериментальной авиации, регулярных и чартерных рейсов.

Помимо столицы, временные ограничения будут действовать в небе над большей частью Подмосковья и отдельными районами Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.

В ночь на 16 июня московский регион подвергся массированной атаки беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили над регионом почти 90 беспилотных летательных аппаратов. По информации мэра столицы, из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. В связи с атакой БПЛА в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вертолетчики в беседе с «Газетой.Ru» оценили запрет полетов малой авиации около Москвы.