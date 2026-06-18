В двух украинских городах произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве и Полтаве. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Другие подробности произошедшего не приводятся.

До этого стало известно, что в городе Сумы на северо-востоке Украины раздался новый взрыв.

Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах в ночь на 17 июня.

16 июня в Хмельницкой области потерпел крушение бомбардировщик Су-24М, принадлежащий 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Как сообщили ВВС страны, инцидент произошел около 19:00 по московскому времени. Экипаж самолета, состоящий из пилота и штурмана, выполнял боевое задание в регионе. Оба члена экипажа не выжили. На месте падения работали спасатели и правоохранители. По предварительным данным, среди гражданского населения никто не пострадал. Причины катастрофы пока не называются, обстоятельства выясняются.

Ранее в столице Украины произошла серия взрывов.