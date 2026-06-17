В украинском городе произошел взрыв

Взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

Подробности инцидента не приводятся.

16 июня командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем (ВСУ) Рустам Мустафаев заявил, что украинским военным не запрещено уничтожать дроны над жилыми районами.

По его словам, в условиях военного положения нет юридических запретов сбивать беспилотники над жилой застройкой, при этом на военнослужащих не возлагается ответственность за последствия падения обломков БПЛА.

15 июня пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Вооруженные силы РФ в ответ на теракты Украины нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Атаке также подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

Ранее в подполье рассказали об изменении тактики ударов ВС РФ по объектам на Украине.