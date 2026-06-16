В ВВС Украины подтвердили крушение бомбардировщика в Хмельницкой области

Бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВВС Украины разбился в Хмельницкой области. Об этом сообщили воздушные силы страны в Telegram-канале.
В публикации отмечается, что инцидент произошел около 19:00 мск.
В ВВС отметили, что экипаж бомбардировщика, состоящий из пилота и штурмана, выполнял задание в регионе.
«На месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, среди гражданского населения пострадавших нет», — говорится в публикации.
Летчик и штурман самолета в результате произошедшего погибли, сообщили в ведомстве.
До этого Telegram-канал «Повернутые на войне» сообщил, что в Хмельницкой области разбился, предположительно, истребитель украинских сил. По данным издания, над Шепетовским районом Хмельницкой области пролетел самолет, после чего сразу произошел взрыв.
Ранее военно-транспортный самолет Ан-32 потерпел крушение в Индии.