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Армия

На северо-востоке Украины раздался взрыв

Страна.ua: в Сумах прогремел новый взрыв
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В городе Сумы на северо-востоке Украины раздался новый взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Детали инцидента не раскрываются. Уточняется, что сейчас воздушная тревога действует в Сумской и Черниговской областях, а также в отдельных районах Николаевской и Харьковской областей.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах в ночь на 17 июня.

16 июня в Хмельницкой области потерпел крушение бомбардировщик Су-24М, принадлежащий 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Как сообщили ВВС страны, инцидент произошел около 19:00 по московскому времени. Экипаж самолета, состоящий из пилота и штурмана, выполнял боевое задание в регионе. Оба члена экипажа не выжили. На месте падения работали спасатели и правоохранители. По предварительным данным, среди гражданского населения никто не пострадал. Причины катастрофы пока не называются, обстоятельства выясняются.

Ранее в столице Украины произошла серия взрывов.

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