Мэр Тростянца сообщил об уничтожении всех заправок

Мэр Бова: в городе Тростянец в Сумской области уничтожены все АЗС

В городе Тростянец в Сумской области Украины уничтожены все автомобильные заправочные станции (АЗС). Об этом мэр города Юрий Бова сообщил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Массированный удар по Тростянцу. Заправочные станции в городе разрушены», — написал градоначальник.

По его словам, люди не пострадали.

В ночь на 15 июня ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, поразив инфраструктуру производства, хранения и доставки беспилотников, а также военные аэродромы в разных городах. После атаки украинский президент Владимир Зеленский обвинил Москву в ударе по Киево-Печерской лавре. Он также попросил Запад предоставить республике больше оружия.

В Минобороны РФ опровергли эти обвинения и заявили, что пожар в храмовом комплексе стал следствием некорректной работы комплекса Patriot, находящегося на вооружении украинских войск.

Ранее лидеры «Большой семерки» договорились увеличить поставки оружия Украине.