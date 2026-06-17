Лидеры «Большой семерки» договорились увеличить поставки оружия Украине

Страны «Большой семерки» намерены увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных систем поражения. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 по геополитическим вопросам, принятом на саммите группы во Франции.

В документе отмечается, что страны G7 планируют наращивать поставки Украине средств ПВО, дополнительных систем, перехватчиков и вооружений большой дальности. Кроме того, «Большая семерка» готова рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензий, которые позволят увеличить объем собственного военного производства.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими партнерами работает над созданием европейской системы противоракетной обороны.

В тот же день Зеленский пригрозил увольнениями чиновникам, которые не смогли подготовить контракты на поставку американских систем Patriot. Также он раскритиковал США за недостаточные темпы производства ракет и призвал Вашингтон ускорить поставки.

Ранее СМИ узнали о планах Европы помочь Украине найти альтернативу американскому ЗРК Patriot.