Зеленский выдвинул требование Западу после удара возмездия ВС России

Зеленский попросил Запад о помощи и оружии после удара России по ВПК Украины

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран Запада поддержки и больше оружия после удара возмездия Вооруженных сил (ВС) России по военным целям в Киеве и других украинских городах. Соответствующий пост политик оставил в своем Telegram-канале.

«Очень важно, чтобы был ответ стран группы семи, которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным <...>» — написал украинский лидер.

Также Зеленский сообщил представителям СМИ, что 14 июня страна получила пакет американских ракет Patriot, поэтому Украине «было чем отбивать баллистику».

В Минобороны РФ заявили, что российская армия в ответ на теракты Украины нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

В ночь на 14 июня украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов.

Ранее Зеленский посетил Киево-Печерскую Лавру после пожара.