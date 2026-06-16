Израиль на фоне призывов Трампа отменил авиаудар по Ирану на прошлой неделе

Израиль готовился на прошлой неделе нанести массированный авиаудар по сотням целей в Иране, но миссия была отменена всего за час до запланированного вылета истребителей. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на письмо командующего ВВС Израиля генерал-майора Омера Тишлера личному составу.

Он сослался на меморандум о взаимопонимании, который был достигнут между Ираном и США, а также предположил, что остановка удара в последний момент произошла на фоне предпринимаемых международных дипломатических шагов.

14 июня президент США Дональд Трамп в Truth Social осудил атаку Израиля на Бейрут, а также призвал еврейское государство и «Хезболлу» прекратить атаки, чтобы не сорвать сделку Вашингтона с Ираном.

Позднее телеканал Fox News сообщил, что Трамп по телефону поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после ударов по столице Ливана.

12 июня глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Израиль стремится сорвать заключение сделки Ирана с США.

Ранее в Москве оценили шансы на переговоры Путина и Трампа в Китае.