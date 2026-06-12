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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в попытке сорвать сделку с США

Арагчи: соглашение с США включает снятие морской блокады и вопрос Ормуза
Denis Balibouse/Reuters

Иран вышел победителем из конфликта с США, заявил в эфире IRIB глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран победил на поле боя. По его словам, лучшее время для окончания войны, когда у страны есть преимущество.

Глава МИД рассказал, что договоренности США включают два этапа урегулирования конфликта.

«В первом соглашении, оно же меморандум, будет снятие морской блокады и вопрос Ормузского пролива», — сказал Арагчи.

Он добавил, что договоренности о механизмах снятия санкций и вопрос иранского атома будут обсуждаться на последующих переговорах. Министр также упомянул обязательства об отказе от использования силы, о невмешательстве во внутренние дела друг друга и механизм разблокировки активов Ирана.

«Если то, что указано в меморандуме о взаимопонимании, не будет выполнено, переговоры о финальном соглашении не состоятся», — предупредил дипломат.

Арагчи отметил, что Израиль стремится сорвать заключение сделки Ирана с США, но подробности пообещал раскрыть позднее.

До этого агентство Mehr представило проект соглашения об урегулировании конфликта между США и Ираном. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают, в частности, снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по атому. Президент США допустил, что подписание соглашения может состояться уже в эти выходные в Европе.

Ранее ОАЭ разморозили для Ирана первые миллиарды, заблокированные из-за США.

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