Губернатор Ярославской области рассказал о пострадавших после атаки дронов на регион

Евраев: москвичка пострадала в результате атаки дронов в Ярославской области

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали территорию Ярославской области, в Некоузском округе пострадала жительница Москвы. Об этом губернатор региона Михаил Евраев заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, женщину госпитализировали, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

До этого в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 491 украинский беспилотник самолетного типа и две крылатые ракеты «Фламинго».

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что шесть человек пострадали в регионе в результате атаки украинских беспилотников.

На Московском нефтеперерабатывающем заводе после ударов БПЛА произошел пожар. Его ликвидировали.

Кроме того, в результате падения БПЛА началось возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края.

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.