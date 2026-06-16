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Общество

Пожар на Московском НПЗ, произошедший после атаки БПЛА, ликвидирован

МЧС сообщило о ликвидации пожара на Московском НПЗ
Shutterstock

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, произошедший в результате атаки беспилотников, полностью ликвидирован. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Москве на своем сайте.

«Главное управление МЧС России по г. Москве сообщает, что пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован», — говорится в публикации.

В МЧС подчеркнули, что ситуация на нефтеперерабатывающем заводе стабилизирована. Инцидент, по данным ведомства, не отразился на функционировании предприятия.

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки дронов на столицу поврежден объект Московского НПЗ. По его данным, никто не пострадал, пожар локализован.

Глава города уточнил, что всего в течение ночи и утра силы противовоздушной обороны сбили на подлете к городу 60 беспилотников.

Ранее пожар произошел на нефтебазе в станице Полтавской на Кубани.

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