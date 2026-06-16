В России сбили почти 500 беспилотников за сутки

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 491 БПЛА и двух ракет «Фламинго»

Силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 491 украинский беспилотник самолетного типа и две крылатые ракеты «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в заявлении военного ведомства.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что шесть человек пострадали в регионе в результате атаки украинских беспилотников.

На Московском нефтеперерабатывающем заводе после ударов БПЛА произошел пожар. Его ликвидировали.

Кроме того, в результате падения БПЛА началось возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края.

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.