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Общество

Губернатор Подмосковья сообщил о шести пострадавших при атаке дронов ВСУ

Воробьев: шесть человек пострадали в Подмосковье в результате атаки БПЛА
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Шесть человек пострадали в Московской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

По его словам, за минувшую ночь и утро средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом 86 БПЛА. Повреждения зафиксированы в поселке Случайный в Электростали, а также в Солнечногорске, Черноголовке и Раменском округе.

Воробьев уточнил, что на всех местах падения обломков сбитых дронов работают экстренные службы, пожарные и сотрудники МЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки дронов на столицу поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода. По его данным, никто не пострадал, пожар был оперативно потушен.

Глава города уточнил, что всего в течение ночи и утра силы противовоздушной обороны сбили на подлете к городу 60 беспилотников.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в ночь на 16 июня уничтожили 172 беспилотника ВСУ самолетного типа над регионами России.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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