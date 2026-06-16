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Армия

В России за семь часов перехватили 151 беспилотник

Минобороны: силы ПВО сбили 151 украинский дрон за 7 часов
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов сбили 151 украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России.

Это произошло в период с 07:00 мск до 14:00 мск. Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областях.

Кроме того, БПЛА уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого ведомство сообщало, что за сутки средства ПВО сбили 491 украинский беспилотник самолетного типа и две крылатые ракеты «Фламинго».

Во время утренней украинской атаки в Воронежской области был поврежден инфраструктурный объект.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о ранении шести человек при атаке на регион.

Ранее обломки сбитых дронов упали на территорию промпредприятия Новомосковска.

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