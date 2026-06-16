Еще шесть беспилотников сбили в Воронежской области, угроза атаки сохраняется

В Воронежской области при атаке беспилотника поврежден инфраструктурный объект

Еще шесть БПЛА сбили в Воронежской области, поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«С утра 16 июня дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще шесть беспилотных летательных аппаратов», — написал он, отметив, что, предварительно, никто не пострадал.

По уточненным данным, в результате предыдущей атаки был поврежден инфраструктурный объект.

В Воронеже действует тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Режим опасности беспилотной атаки сохраняется на всей территории региона.

До этого сообщалось, что в Воронеже и Нововоронеже приостановили проведение основного госэкзамена для девятиклассников из-за непосредственной угрозы атаки беспилотников. Детей из 55 пунктов проведения экзаменов отправили в укрытие.

Ранее очевидцы сняли упавший дрон в одном из дворов Воронежа.