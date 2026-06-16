В России рассказали, как проявил себя истребитель-«невидимка» в зоне СВО

Российский истребитель пятого поколения Су-57, которого в народе называют «невидимка», уже показал свою эффективность в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу еще в 2022 году заявил, что Су-57 блестяще проявил себя в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.

Высокую оценку истребителя также поддержал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, истребитель продемонстрировал высокую эффективность в условиях противодействия современных западных систем противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Президент России Владимир Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире. Глава государства напомнил, что Россия в свое время предлагала Индии совместно заниматься разработкой этого самолета. По мнению президента, Су-57 является лучшей машиной пятого поколения на сегодняшний день.

В конце 2025 года истребитель впервые поднялся в воздух с новым двигателем пятого поколения «изделие 177». Этот двигатель был специально разработан для самолетов пятого поколения.

Сообщалось, что новая силовая установка обладает форсажной тягой 16 000 кгс, отличается увеличенным ресурсом эксплуатации и сниженным расходом топлива на всех режимах работы.

Ранее уникальный трюк истребителя Су-57 попал на видео.