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Армия

Путин назвал российский истребитель лучшим в мире

Путин назвал Су-57 лучшим истребителем пятого поколения в мире
Нина Падалко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал российский Су-57 лучшим самолетом истребителем в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства провел встречу с руководителями международных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Путина, Россия когда-то предлагала Индии вместе разрабатывать Су-57.

«Это машина пятого поколения, я думаю, лучшая в мире на сегодняшний день», — сказал российский лидер.

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 3 по 6 июня.

В мае первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, инициативно разработанного российскими авиастроителями.

Также госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-57 совершил свой первый полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177».

Ранее в США назвали разочарованием Су-57.

 
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