В одном из районов Москвы ограничили движение транспорта после атаки дрона на НПЗ

В Капотне частично перекрыли движение транспорта после атаки БПЛА на МНПЗ

В московском районе Капотня ограничили движение на некоторых улицах после атаки беспилотников на Московской нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного перевозчика «Мострансавто», передает «Интерфакс».

Автобусы маршрута №305 следуют в объезд по улице Верхние Поля. Временно отменены остановки: «1-й квартал Капотня», «Стадион» и «Филиал больницы им. Демихова».

Департамент транспорта Москвы рассказал, что движение закрыто на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня и на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля. Нет движения на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля.

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки дронов на столицу поврежден объект Московского НПЗ. По его данным, никто не пострадал. В данный момент пожар локализован.

Глава города уточнил, что всего в течение ночи и утра силы противовоздушной обороны сбили на подлете к городу 60 беспилотников.

Ранее пожар произошел на нефтебазе в станице Полтавской на Кубани.