Последнюю атаку дронов на Москву назвали одной из самых крупных

ТАСС: атака БПЛА на Москву стала одной из самых крупных в 2026 году

Последняя атака украинских беспилотников на Москву стала одной из самых крупных в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные мэром столицы Сергеем Собяниным.

С начала суток Собянин рассказал о ликвидации 60 беспилотников. Ранее наибольшее число сбитых БПЛА составляло 81, это произошло в первой половине суток 17 мая.

Кроме того, 14 марта за сутки было сбито 65 дронов, 15 марта — еще 54, а 16 марта за девять часов перехватили 42 беспилотника.

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки дронов на столицу поврежден объект Московского НПЗ. По его данным, никто не пострадал. В данный момент пожар локализован.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее очевидцы сняли упавший дрон в одном из дворов Воронежа.