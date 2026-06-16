Собянин сообщил о повреждении объекта нефтеперерабатывающего завода в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max, что в результате атаки беспилотников на столицу поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

«В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ», — поделился мэр столицы.

Он уточнил, что пострадавших нет, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

16 июня Собянин сообщал о росте количества сбитых на подлете к Москве БПЛА.

По его словам, на подлете к Москве уничтожены еще 25 БПЛА, таким образом с начала суток количество сбитых беспилотников достигло 60.

До этого мэр Москвы сообщал о двух сбитых БПЛА на подлете к столице. На этом фоне столичные аэропорты Внуково и Домодедово начали выполнять полеты по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 16 июня в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской Красноармейского района. Для ликвидации возгорания задействовали 32 человека личного состава и семь единиц спецтехники. В связи с атакой беспилотников временно перекрыли движение на участке дороги, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский.

Ранее в Самарской области произошел лесной пожар из-за падения обломков БПЛА.