Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новый Донбасс в Добропольском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс», — говорится в сводке.

Взятие Нового Донбасса открывает дорогу к крупному транспортному и логистическому узлу — городу Доброполье.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Артема в ДНР.

До этого в Минобороны РФ несколько дней подряд сообщали о взятии населенных пунктов. Так, 12 июня бойцы российской группировки «Центр» в ходе боев освободили Приют в ДНР.

А 11 июня стало известно о взятии под контроль Охримовки в Харьковской области и Роскошного в ДНР. Первый населенный пункт удалось занять в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север», второй освободили бойцы «Южной» группировки войск.

Ранее под Красноармейском в ДНР нашли схрон с иностранным оружием.