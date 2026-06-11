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Армия

ФСБ обнаружила схрон с иностранным оружием на одном из направлений СВО

ФСБ: под Красноармейском нашли схрон с гранатометами и пулеметами НАТО
УФСБ России по ДНР

Под донецким Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

В ведомстве уточнили, что украинские военные оставили схрон во время отступления. В нем российские силовики обнаружили пять ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкий и канадский пулеметы, немецкую и итальянскую штурмовые винтовки, которые в дальнейшем предполагалось использовать в диверсионно-террористических целях, добавили в ФСБ.

Отмечается, что все изъятое вооружение передано в Минобороны России.

В конце мая под Красноармейском также был обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации спецслужбы, в тайнике находились противотанковые гранатометы Javelin, NLaw, AT4, RPG-75M, C90-CR-RR, а также мины и ручные гранаты.

В декабре прошлого года в в Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии нашли тайник с оружием производства Швеции и Германии в кирпичной печи заброшенного частного дома.

Ранее на освобожденной части ДНР обнаружили склады химоружия.

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