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Армия

Группировка «Центр» взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

МО: ВС РФ освободили населенный пункт Приют в ДНР
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы российской группировки «Центр» в ходе боев освободили населенный пункт Приют в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

11 июня в Министерстве обороны России сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Охримовка в Харьковской области и Роскошное в ДНР. Первый удалось занять в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север», второй освободили бойцы «Южной» группировки войск.

Позднее боец с позывным «Кент» рассказал, что российские военнослужащие начали штурм населенного пункта Роскошное рано утром, когда украинские солдаты еще спали. Он отметил, что это было рискованно, но оправданно, так как при взятии села никто из российских военных не пострадал.

«Кент» также рассказал, что российских штурмовиков снабжали провизией и боеприпасами при помощи сбросов с БПЛА.

Ранее под Красноармейском в ДНР нашли схрон с иностранным оружием.

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