Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Артема в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России в мессенджере «Макс».

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой народной республики», — отметили в ведомстве.

До этого в Минобороны РФ несколько дней подряд сообщали о взятии населенных пунктов. Так, 12 июня бойцы российской группировки «Центр» в ходе боев освободили населенный пункт Приют в ДНР, а 11 июня стало известно о взятии под контроль населенных пунктов Охримовка в Харьковской области и Роскошное в ДНР. Первый удалось занять в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север», второй освободили бойцы «Южной» группировки войск.

Ранее под Красноармейском в ДНР нашли схрон с иностранным оружием.