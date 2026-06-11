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Армия

В сети появились кадры установления контроля над Охримовкой в Харьковской области

Минобороны показало кадры взятия под контроль Охримовки в Харьковской области

Минобороны России выложило в сеть кадры взятия под контроль населенного пункта Охримовка в Харьковской области. Как говорится на странице ведомства в мессенджере «Макс», это удалось в результате решительных действий подразделения 126-го мотострелкового полка группировки «Север».

В сообщении поясняется, что перед началом штурма города, российские военные провели операцию по зачистке неба от украинских беспилотников, а также ударили артиллерией и БПЛА по огневым позициям противника. Только после этого Вооруженные силы РФ начали заходить в Охримовку для зачистки территории.

В оборонном ведомстве также рассказали, что этот населенный пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района.

«Контроль над населенным пунктом существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области», — добавили в минобороны.

Также до этого под контроль российских вооруженных сил перешло Роскошное в Донецкой народной республике (ДНР). Выбить противника из него удалось бойцам 54-го мотострелкового полка группировки «Южная».

Ранее стало известно, что более 400 военных ВСУ пропали без вести в районе одного из сел Харьковской области.

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