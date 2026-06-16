Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

ЕС запретил Украине тратить кредитные €90 млрд на зарплаты военным

Нардеп Костенко: ЕС запретил платить бойцам ВСУ из выданного кредита на €90 млрд
Stringer/Reuters

Западные партнеры запретили использовать €90 млрд из выданного Евросоюзом кредита на выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в интервью украинскому радио NV.

По его словам, выделенные европейскими союзниками средства Киеву позволено тратить только на закупку вооружения и техники.

«Это ваши внутренние ресурсы, берите их и занимайтесь их распределением», — пересказал нардеп позицию стран ЕС, пояснив, что теперь Украине предстоит самостоятельно изыскивать средства на довольствие для армии.

ЕС одобрил выделение Украине кредита €90 млрд на 2026–2027 годы в минувшем апреле. Однако власти страны признали нехватку средств на зарплаты военным. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, для покрытия текущих расходов на армию и повышения зарплат в бюджете недостает 270 млрд гривен ($6 млрд).

Несмотря на обещания президента Украины Владимира Зеленского повысить выплаты, принятые 10 июня поправки в бюджет не предусмотрели роста довольствия для ВСУ. При этом украинский лидер просит у Запада средства на перевод армии на контрактную основу.

Ранее депутат Рады уличил Киев на закупке снарядов по кратно завышенной цене ради заработка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Украина в фокусе Трампа, продление выплаты россиянам и «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!