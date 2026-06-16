ЕС запретил Украине тратить кредитные €90 млрд на зарплаты военным

Западные партнеры запретили использовать €90 млрд из выданного Евросоюзом кредита на выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в интервью украинскому радио NV.

По его словам, выделенные европейскими союзниками средства Киеву позволено тратить только на закупку вооружения и техники.

«Это ваши внутренние ресурсы, берите их и занимайтесь их распределением», — пересказал нардеп позицию стран ЕС, пояснив, что теперь Украине предстоит самостоятельно изыскивать средства на довольствие для армии.

ЕС одобрил выделение Украине кредита €90 млрд на 2026–2027 годы в минувшем апреле. Однако власти страны признали нехватку средств на зарплаты военным. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, для покрытия текущих расходов на армию и повышения зарплат в бюджете недостает 270 млрд гривен ($6 млрд).

Несмотря на обещания президента Украины Владимира Зеленского повысить выплаты, принятые 10 июня поправки в бюджет не предусмотрели роста довольствия для ВСУ. При этом украинский лидер просит у Запада средства на перевод армии на контрактную основу.

Ранее депутат Рады уличил Киев на закупке снарядов по кратно завышенной цене ради заработка.