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В Раде обвинили власти в нарушении обещания повысить зарплаты военным

Нардеп Железняк: в обсуждаемом бюджете Украины не заложено повышение зарплат ВСУ
Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В проекте изменений бюджета Украины на 2026 год не заложили средства на обещанное властями повышение зарплат военнослужащим. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Помните недавнее обещание ... увеличить зарплату военным? Хотя бы до 30 тысяч гривен ($678). Так вот, в бюджете не закладывают на это деньги», — написал депутат.

По его словам, даже по сравнению с прошлым годом в украинском бюджете после внесения запланированных поправок сохранится дефицит, из-за которого придется изыскать откуда-то дополнительные средства даже для выплаты зарплат военным хотя бы на уровне 2025-го.

При этом, по словам Железняка, в документе сохраняется норма об увеличении зарплат тыловым сотрудникам Службы безопасности Украины.

«Наверное, чтобы еще лучше Telegram-каналы координировали», — сыронизировал нардеп.

Почти 1,9 тысячи правок к бюджету на текущий год завтра рассмотрит профильный комитет Рады. В пятницу депутаты правящей фракции «Слуги народа» встречались по этому поводу с украинским лидером Владимиром Зеленским, который, как утверждает Железняк, якобы поручил им отклонить почти все изменения.

Ранее на Украине возникли проблемы с выплатой зарплат военным.

 
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