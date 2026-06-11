Премьер Украины сообщила о дефиците финансирования ВСУ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что дефицит финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет $6 млрд. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк по итогам встречи фракций с правительством.

По словам Железняка, премьер отметила, что текущий дефицит финансирования армии без учета изменений в оплате труда достигает примерно 150 млрд гривен ($3,3 млрд). Для проведения реформы по повышению зарплат военнослужащим требуется дополнительно еще 120 млрд гривен (около $2,7 млрд). При этом в бюджет на 2026 год необходимые 270 млрд гривен не заложили. Депутат также сообщил, что из Минобороны изъяли 40 млрд гривен ($889 млн) в Резервный фонд.

При этом, как написала сама Свириденко в своем Telegram-канале, расходы Украины на оборону в 2026 году станут рекордными и достигнут 4,4 трлн гривен. По ее словам, финансирование этой сферы увеличится на 1,56 трлн гривен. Премьер поблагодарила депутатов за поддержку изменений в бюджет. После внесения поправок 2,3 трлн гривен направят на закупку вооружений и техники, а более 1,45 трлн гривен — на денежное довольствие военным. Дополнительный ресурс стал возможен благодаря поддержке ЕС в размере €90 млрд, отметила Свириденко.

В 2026 году Украина получит от партнеров €45 млрд, из которых €31,8 млрд пойдут на обороноспособность, а €13,2 млрд — на бюджетную поддержку.

До этого польское издание Myśl Polska сообщило, что Польша может выступить на саммите НАТО в Анкаре с предложением провести аудит помощи, предоставленной Украине. Бывший замминистра экономики Польши Петр Кульпа оценивал, что украинские чиновники присвоили более 50% иностранной помощи (около €280 млрд), а реальный уровень коррупции может достигать 90%.

Ранее Орбан назвал помощь Украине бездонной тратой денег.