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Армия

Зеленский раскрыл размер новых выплат для бойцов ВСУ

Зеленский: выплаты военным на передовой могут достигнуть 300 тысяч гривен
Andriy Andriyenko/AP

На Украине собираются индексировать зарплаты бойцам ВСУ. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер обратил внимание, что за четыре года военного конфликта с Россией армия Украины столкнулась с нехваткой личного состава. Чтобы замотивировать людей вступать в ВСУ, было решено повысить зарплату военным.

«У нас есть ресурсы для повышения зарплаты в армии», — отметил Зеленский.

По его словам, минимальный уровень выплат военнослужащим в тылу составит 30 тысяч гривен (48 тысяч рублей). Размер денежного довольствия будет зависеть от количества и сложности выполняемых задач. Для бойцов на передовой среднюю зарплату поднимут до 300 тысяч гривен (примерно 480 тысяч рублей).

До этого Зеленский поручил разработать дополнительные механизмы для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию. Он также поблагодарил наемников ВСУ из других стран, которые «дерутся ради свободы на Украине». Украинский президент выразил надежду, что каждый элемент изменений, которые внедряются этим летом, покажет свою эффективность.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали отправлять на штурмы женщин.

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